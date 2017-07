„ING-rapport elektrisch rijden zegt weinig over belangen consument”

Alle nieuwe auto’s die in 2035 in Europa worden verkocht, zijn elektrisch, voorspelde de ING in een donderdag verschenen rapport. Enkele vragen en dilemma’s rond elektrisch rijden.

Hoeveel elektrische auto’s telt Nederland op dit moment?

De site nederlandelektrisch.nl houdt nauwkeurig statistieken bij over de elektrische vierwieler. Vrijdagmorgen gaf de site aan dat er in Nederland 118.444 elektrische auto’s rondrijden en er 29.979 publieke laadpunten zijn.

Mijn ouders wonen 200 kilometer bij me vandaan. Op familiebezoek met de elektrische auto kan niet zonder een lange tussenstop waarbij de accu moet worden opgeladen.

Het aantal kilometers dat je met een elektrische auto kunt rijden zonder tussentijds de accu op te laden, heet actieradius. Wie een Tesla Model S rijdt, hoeft zich geen zorgen te maken, want deze auto kan in theorie 539 kilometer op één acculading afleggen. Een ritje met de Citroën C-Zero kost meer hoofdbrekens: de actieradius is slechts 150 kilometer. Gelukkig is de Citroën geschikt voor snelladen. Na een tussenstop van 20 minuten kun je weer verder rijden.

Naar het buitenland op vakantie met een elektrische auto is niet zo’n goed idee.

Aan het Europese laadnetwerk wordt al jaren hard gewerkt, zodat de elektrische auto ook in het buitenland opgeladen kan worden. Zeker wie naar landen als België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Oostenrijk of Zwitserland gaat, hoeft zich weinig zorgen te maken.

Is elektrisch rijden echt zo milieuvriendelijk?

In een gesprek over autorijden vallen al snel termen als CO2-uitstoot en fijnstof. Het is een illusie dat elektrische auto’s alleen maar ‘groen’ zijn, maar het klopt wel dat ze veel minder vervuilend zijn dan gewone auto’s. De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heeft uitgerekend dat de gemiddelde elektrische auto in 2020 minder CO2 produceert dan een gemiddelde auto met verbrandingsmotor. Verder stoten elektrische auto’s minder fijnstof uit en geen stikstofoxiden.

Elektrische auto’s zijn onveilig. Bij een ongeluk kun je onder stroom komen te staan.

Dat kan in theorie. Ook bestaat de kans op elektrocutie als een auto te water raakt. Verder kan er door kortsluiting brand ontstaan. De risico’s zijn echter nihil.

Een ander veiligheidsrisico is de verhoogde kans op een botsing met fietser of voetganger. Een elektrische auto maakt, zeker bij lage snelheid, weinig geluid.

Ik zou graag een elektrische auto aanschaffen, maar zo’n voertuig is toch onbetaalbaar?

Net als voor vele andere producten op de markt geldt voor elektrische auto’s dat ze er te kust en te keur zijn. Zo tel je voor de eerder genoemde Tesla Model S en Citroën C-Zero respectievelijk zo’n 80.000 euro en 29.000 euro neer, nieuw wel te verstaan. Tweedehands heb je al een goede Citroën C-Zero voor minder dan 10.000 euro. Vergeleken met een zelfde soort auto die op benzine, diesel of gas rijdt, is dat nog wel aan de hoge kant.

----

„ING focust te veel op fabrikant”

Ad Vonk (ANWB) moet nog zien of er vanaf 2035 alleen nog maar elektrische auto’s worden verkocht. „Ik heb ook al 2025 gehoord, of pas 2050.”

Een gebrek aan het rapport vindt Vonk dat ING focust op fabrikanten, terwijl het toch echt de consumenten zijn die de auto’s kopen. „En zolang deze hiervoor duizenden euro’s extra moet betalen ten opzichte van een conventionele auto wordt het nooit wat.”

Dit najaar komt de organisatie met een ‘barometer’ waarmee kosten en baten van elektrisch rijden worden afgezet tegenover rijden op benzine, diesel of gas. „Tot nu toe is het heel moeilijk de kilometerkosten van deze auto’s te berekenen, omdat er nog geen duidelijkheid is over de restwaarde van de gebruikte auto, een zeer bepalend element in deze berekeningen.”

Potentiële kopers van elektrische auto’s hoeven niet bang te zijn dat de wegenwacht bij pech niks voor ze kunnen doen. „Elke monteur is hiervoor opgeleid. De markt verandert. Wij veranderen mee.”