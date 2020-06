ING promoveert risicodirecteur tot topman als opvolger Hamers

ING heeft Steven van Rijswijk benoemd tot de nieuwe topman van de bank. Op dit moment is hij de eindverantwoordelijke voor risico-inschattingen binnen het bestuur van de financieel dienstverlener. Van Rijswijk volgt Ralph Hamers op, van wie eerder dit jaar bekend werd dat hij topman wordt van de Zwitserse bank UBS.

Met Van Rijswijk kiest ING iemand die de bank al lange tijd van binnenuit kent. De Nederlander is al sinds 1995 in dienst bij de bank, waar hij onder andere werkte voor de afdelingen voor fusies en overnames en kapitaalmarkten. In 2017 werd hij benoemd tot lid van het ING-bestuur.

Het financiële concern prijst Van Rijswijk om zijn belangrijke bijdrage aan het versterken van de zogeheten poortwachtersfunctie van ING. Die functie, waarbij banken worden geacht op te treden tegen verdachte geldstromen, kwam in 2018 onder vuur te liggen. ING trof een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro wegens tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen.

Van Rijswijk neemt per 1 juli het stokje over van Hamers. ING is nog op zoek naar een definitieve vervanger van hem als risicodirecteur. In de tussentijd neemt financieel directeur Tanate Phutrakul die taak binnen het bestuur waar. In een verklaring op de ING-website zegt Van Rijswijk de koers van de bank niet radicaal om te gooien. „Als lid van het bestuur was ik verantwoordelijk voor die strategie, dus dat zou niet logisch zijn.”

Met het vertrek van Hamers sluit de bank een hoofdstuk af waarin de topman felle kritiek kreeg. Na de witwasboete werd de roep om zijn aftreden luider. Hamers bleef echter aan, maar in de nasleep van het schandaal trad wel financieel directeur Koos Timmermans af. Eerder leidde een voorstel voor een fikse salarisverhoging voor Hamers tot veel kritiek, waarna de raad van commissarissen het plan introk.

Binnen het bankwezen was er ook bewondering voor Hamers’ leiding van ING, dat door verregaande digitalisering internationaal veel nieuwe klanten wist te winnen. Tegelijkertijd stond hij voor de opgave de winstgevendheid op peil te houden bij voortdurend lage rentes.

Zijn opvolger Van Rijswijk treedt aan in een voor banken spannende tijd. Hoewel de coronacrisis nog niet is overgegaan in een financiële crisis, moet nog duidelijk worden welke gevolgen de diepe recessie heeft voor de financiële sector.