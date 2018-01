ING: Personeelstekort remt mogelijk groei transportsector

Het tekort aan geschikte arbeidskrachten zet mogelijk een rem op de groei van de transportsector. Economen van ING schetsen in een vrijdag gepubliceerd rapport een positief beeld qua omzet en groei in 2018, maar benadrukken ook dat het aantrekken van personeel „een belangrijke uitdaging” is voor de sector.

Volgens de bank kampt de helft van het aantal transportbedrijven nu al met een tekort aan chauffeurs en logistiek medewerkers. Meer ouderen stromen uit, terwijl onder jongeren de belangstelling om in deze sector te werken, afneemt. Om personeel te paaien, kunnen bedrijven besluiten de lonen te verhogen. Maar ING wijst erop dat oplopende loonuitgaven, samen met extra kosten voor brandstof, wel de marges onder druk zetten.

Het jaar 2017 werd door de sector afgesloten met een volumegroei van 3,5 procent. Dat groeipercentage zal naar verwachting ook dit jaar worden gehaald. De vooruitzichten zijn in ieder geval gunstig en het ondernemersvertrouwen bevindt zich op een hoogtepunt. De omzet zal waarschijnlijk 5 procent hoger uitvallen. Doordat de kosten sneller stijgen dan de tarieven, blijft scherpte, met kostenbeheersing en productiviteitsverbetering, noodzakelijk, constateren de kenners in hun analyse.

„Over de hele linie zien we groei”, aldus Rico Luman van ING Economisch Bureau. „In het binnenland zorgen vooral de bouw, detailhandel en horeca voor extra vervoersvraag. Internationaal profiteren logistieke dienstverleners via opdrachtgevers in de industrie en de groothandel van de opbloeiende Europese economie.”

ING voorziet voor 2018 de sterkste volumegroei voor bedrijven in de scheepvaart (4 procent). De bank raamt voor het wegtransport een plus van 3,5 procent en voor het vervoer door de lucht van 2 procent.