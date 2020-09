ING: opleving consumptie, maar najaar remt herstel

Nederlandse huishoudens hebben in het derde kwartaal veel meer uitgaven gedaan dan in het tweede kwartaal. Ondanks die opleving ligt de consumptie nog een stuk lager dan in de periode voor de coronapandemie, verwachten economen van ING. Doordat de werkloosheid dit najaar waarschijnlijk toeneemt, komt het herstel van de consumptie in het vierde kwartaal onder druk te staan.

ING-econoom Marcel Klok rekent op een stijging van de consumptie van 8 procent in het derde kwartaal ten opzichte van voorgaande drie maanden. De belangrijkste reden is dat veel winkels, cafés en restaurants weer open zijn, terwijl ze dit voorjaar gesloten waren als maatregel tegen het nieuwe coronavirus. Door die sluitingen waren er simpelweg veel minder mogelijkheden om te consumeren, met een teruggang van 18 procent in april ten opzichte van pre-coronatijden als dieptepunt.

Tegelijkertijd liggen de uitgaven door huishoudens zo’n 6 procent onder het niveau van eind 2019. Daarbij lopen uitgaven aan diensten nog sterk achter op de bestedingen aan goederen. Nederlanders geven nog altijd veel minder uit aan bijvoorbeeld horeca, de kapper of recreatie dan voor de crisis. Zo ging in juni in totaal 17 procent minder op aan diensten dan in februari. Bij goederen ging het slechts om een daling van 3 procent.

ING baseerde zich op pinbetalingen, het ondernemersvertrouwen en de verkoopcijfers van winkeliers. Daarnaast zette Nederlanders minder onbesteed geld weg op hun spaarrekeningen, terwijl gedurende het tweede kwartaal nog veel geld werd opgepot. Omdat de inkomens door steunmaatregelen van de overheid op peil bleven, wijst dat volgens de bank op meer consumptie.

In het slotkwartaal van 2020 vlakt het herstel volgens ING af. Dat komt onder andere doordat het kabinet weer met maatregelen tegen de opleving van het coronavirus komt, waardoor cafés en restaurants eerder dicht moeten. Toch signaleerde de bank ook al voor die aankondigingen dat het herstel vertraagde. Zo pinden Nederlanders in september en augustus niet veel meer dan in de voorgaande maanden.