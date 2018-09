ING onderuit op lager Damrak

Het aandeel ING ging vrijdag hard onderuit op het Amsterdamse Damrak. Beleggers vrezen dat de witwaszaak van de bank mogelijk nog een staartje krijgt. De Europese beurshandel bleef verder in de greep van de handelszorgen. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 536,14 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 766,96 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,3 procent.

ING bungelde onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 3,1 procent. Volgens het Financieele Dagblad (FD) kampt de bank in Nederland en België met zulke grote achterstanden op het eigen werkprogramma dat het de bedrijfsvoering begint te bedreigen. ING trof deze week een schikking van 775 miljoen euro vanwege falende antiwitwassystemen. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak.

De Europese chipbedrijven stonden onder druk na een waarschuwing van de Amerikaanse branchegenoot KLA Tencor voor een vertraagde groei in geheugenchips. Chipmachinefabrikant ASML verloor 1,8 procent in de AEX. In Parijs daalde chipfabrikant STMicroelectronics 1,2 procent en in Frankfurt leverde Infineon 2 procent in. In de MidKap stond ASMI onderaan met een min van 3,3 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was telecomconcern KPN met een winst van 1,5 procent. Bij de middelgrote bedrijven ging maaltijdbezorger Takeaway aan kop met een plus van 3,2 procent.

In Londen raakte luchtvaartgroep IAG 2,7 procent kwijt. Bij de luchtvaartmaatschappij Britsh Airways zijn in de afgelopen weken de financiële gegevens van mogelijk honderdduizenden klanten gestolen via een datalek op de website van het bedrijf. De Franse verkoper van luxegoederen Kering steeg 2,2 procent in Parijs na een positief analistenrapport van Goldman Sachs.

Deutsche Bank zakte 1,2 procent. Het Chinese conglomeraat HNA is volgens ingewijden van plan zijn gehele belang in de bank te verkopen. HNA is de grootste aandeelhouder van Deutsche Bank, met een deelneming van bijna 8 procent.

De euro was 1,1646 dollar waard, tegen 1,1618 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 67,72 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,2 procent minder op 76,38 dollar.