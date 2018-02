ING neemt meerderheidsbelang in Makelaarsland

ING Nederland neemt een belang van 90 procent in makelaarsorganisatie Makelaarsland. Volgens de bank gaat het om een investering waarmee tegelijk de eigen woondiensten uitgebreid kunnen worden. ING werkt al langer samen met makelaars waar hypotheekklanten naar doorverwezen kunnen worden.

Hoeveel ING precies betaalt voor het belang wordt niet naar buiten gebracht. Makelaarsland blijft als zelfstandige en onafhankelijke partij opereren. Jeroen Stoop, de oprichter en topman van Makelaarsland, houdt de resterende 10 procent van de aandelen in handen.

Makelaarsland bestaat sinds 2005 en is dankzij een digitaal platform en een app vooral groot in de internetmakelaardij. Afgelopen jaar was de onderneming met bijna 6000 begeleide woningverkopen goed voor circa 2,5 procent van de totale markt. Daarmee gaat het volgens ING om het grootste makelaarskantoor van Nederland. Online kwam het marktaandeel van Makelaarsland uit op zo’n 65 procent.