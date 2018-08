ING krikt nettowinst verder op

ING heeft in het tweede kwartaal zijn nettowinst verder opgevoerd, ondanks dat de baten van de bank licht omlaag gingen. Het financiële concern kreeg er wereldwijd weer meer klanten bij en hoefde ook minder geld opzij te zetten voor slechte leningen.

Onder de streep hield ING ruim 1,4 miljard euro over, ruim 4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De rente-inkomsten stegen daarbij met dik 2 procent tot zo’n 3,4 miljard euro. Volgens topman Ralph Hamers gaat het hier om tekenen dat de bank „solide voortgang” heeft geboekt bij de uitvoering van zijn strategie.

ING vaart al een tijdje wel bij het aantrekken van de Nederlandse economie. Zo werd er afgelopen kwartaal ook weer groei neergezet met hypotheken en met kredieten voor het bedrijfsleven. De klantengroei bij het concern zit hem evenwel met name buiten de Benelux, in landen als Australië, Duitsland, Spanje en Polen. Wereldwijd bedient de bank nu ruim 38 miljoen klanten.

Maar de totale inkomsten lieten dit keer een terugval zien van circa 1 procent tot een kleine 4,5 miljard euro. Die daling had volgens ING onder meer te maken met een eenmalige bate op het gebied van vastgoed in de vergelijkbare periode vorig jaar. Ook had ING last van negatieve wisselkoerseffecten, waaronder de flinke koersdaling van de Turkse lira. Met 14,1 procent kwam de belangrijke kapitaalbuffer (CET1-ratio) daarnaast iets lager uit dan eerder dit jaar.

Als financier van tal van bedrijven in de wereld vormt de handelsoorlog ook een risico voor de bank. ING heeft bijvoorbeeld leningen uitstaan bij grote Amerikaanse multinationals en bij grote spelers uit de Europese auto-industrie. Toch maakt Hamers zich op dit moment nog niet veel zorgen, omdat de directe blootstelling van de bank beperkt is.

Bij analisten leeft al enige tijd de nodige scepsis over de voortgang van ING met het terugdringen van de kosten. Op dit punt deed ING het beter dan in de eerste maanden van het jaar. De graadmeter die de kosten van de bank afzet tegen de inkomsten ging naar 52,3 procent.