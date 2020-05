ING in schijnwerpers op groen Damrak

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst de handel uitgegaan. De leidende graadmeter werd vooruitgeholpen door de winst van ING. Elders in Europa was het sentiment eveneens positief. De toenadering tussen China en de Verenigde Staten om de eerste fase van de handelsdeal tussen de twee landen te verwezenlijken, zorgde voor optimisme. Verder reageerden beleggers op het banenrapport uit de Verenigde Staten.

De AEX-index eindigde de sessie 0,8 procent hoger op 520,57 punten. De MidKap klom 1 procent tot 712,91 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 1,4 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag.

ING eindigde met een plus van 3,6 procent. Het financiële concern zag de kwartaalwinst met ruim 40 procent kelderen als gevolg van de coronacrisis. Daarmee presteerde de bank echter beter dan verwacht. Volgens topman Ralph Hamers, die later dit jaar vertrekt naar de Zwitserse bank UBS, is de bank goed gekapitaliseerd. Techinvesteerder Prosus was met een winst van 3,9 procent dagwinnaar in de AEX.

Galapagos verloor 4 procent en was daarmee de sterkste daler in de hoofdindex. Het biotechnologiebedrijf voerde de kwartaalomzet fors op, maar gaf ook flink meer uit aan onderzoek en ontwikkeling. Daardoor leed het bedrijf een iets groter verlies dan een jaar eerder. In de MidKap won Air France-KLM 2,8 procent na ondertekening van het akkoord met Frankrijk voor staatssteun aan de luchtvaartcombinatie.

Bouwer Heijmans, dat ook de boeken opende, steeg bij de kleinere fondsen in Amsterdam bijna 5 procent. Volgens de bouwer bleef de impact van de coronacrisis op de voortgang van projecten in eerste kwartaal beperkt en was er weinig financiële schade. Branchegenoot BAM (plus 4,1 procent) ging in de MidKap in het kielzog mee omhoog, waarmee het verlies van een dag eerder van bijna 3 procent werd goedgemaakt.

Uit het officiële Amerikaanse banenrapport bleek dat de werkloosheid in het land omhoog is geschoten naar 14,7 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de Grote Depressie in de jaren dertig. Door de crisis zijn veel bedrijven gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet. In de afgelopen weken hebben al meer dan 30 miljoen Amerikanen een uitkering aangevraagd.

De euro was 1,0855 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 23,99 euro. Brentolie klom 2,4 procent in prijs tot 30,19 dollar per vat.