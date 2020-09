ING in het nauw door verdachte transacties Russische oligarch

De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj heeft via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden aangemerkt.

Dat meldden journalisten van Investico, Trouw en het FD maandag. Het is onderdeel van de onthullingen over de FinCEN Files: 2600 documenten die gelekt werden aan de nieuwssite Buzzfeed, die ze weer deelde met journalistenplatform ICIJ. Abramovitsj, bekend om zijn miljardeninvesteringen in voetbalclubs, stuurde het geld in 2016 van Cyprus via ING Amsterdam naar de Britse Maagdeneilanden.

Uit de gelekte documenten wordt duidelijk dat een gedeelte van de transacties van de Russiche miljardair volgens Deutsche Bank de schijn had van witwassen. Daarom trok de Duitse multinational –dat een deel van de dollartransacties voor ING verwerkt– bij ING aan de bel. Deutsche Bank stelde kritische vragen over bepaalde afschrijvingen van vele tientallen miljoenen van Nederlandse ING-rekeningen in 2016, die dezelfde dag weer werden bijgeschreven op de ING-rekeningen van andere bedrijven van Abramovitsj. Sommige overboekingen werden kortweg omschreven als „advieskosten” of „reiskosten”, terwijl het om bedragen ging van vele miljoenen dollars.

Abramovitsj bezit grote belangen in de Russische luchtvaart, gasindustrie en het bank- en verzekeringswezen. De Russische miljardair woont niet in Nederland en is hier evenmin zakelijk actief. Waarom Abramovitsj in Nederland bankiert, is onbekend.

ING was niet bereikbaar voor commentaar. De bank wijst op haar eigen beleid dat het nooit iets loslaat over individuele klanten of transacties.