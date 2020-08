ING en Albert Heijn testen nieuwe digitale betaalmethode

ING test in het vierde kwartaal samen met supermarktketen Albert Heijn een nieuwe betaalmethode. Het gaat om een digitale betaalpas die gebruik maakt van een zogenoemde ‘token’, dat per winkel wordt toegekend. Zo hoeft een klant niet bij elke aankoop bij die winkel een betalingshandeling te verrichten. De proef begint met een groep van duizend rekeninghouders die in de webshop van Albert Heijn boodschappen kunnen bestellen.

Een ander voordeel van de nieuwe digitale betaalmethode is volgens ING dat bij een datalek niet alle gegevens van de klant kunnen worden gestolen. Een winkel ontvangt van de bank een klantnummer, maar bijvoorbeeld geen rekeningnummer.

ING hoopt dat de nieuwe betaalmethode ook internationaal zal worden gebruikt. „Natuurlijk zal dit in Nederland niet de vervanging van iDeal betekenen”, zei Mark Buitenhek, verantwoordelijk voor transactieverkeer bij ING, in een interview met Het Financieele Dagblad. Hij ziet vooral kansen in landen en bij ondernemingen waar afrekenen via internet nog niet zo makkelijk is. Het is ook een uitkomst voor bedrijven die geen budget hebben om hun systeem goed te beveiligen.