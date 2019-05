ING en ABN gebruiken blockchain voor handel

Meerdere grote internationale handelspartijen waaronder ABN AMRO en ING werken aan een nieuw blockchainplatform om voorraden bij te houden. Met het systeem kunnen kopers, verkopers en kredietverstrekkers voorraden van bijvoorbeeld graan of ijzererts op de voet volgen. Volgens een zegsman van ABN AMRO is dat de eerste keer dat blockchain op deze wijze in handel wordt ingezet.

De verzendingen worden verbonden met het zogenoemde internet der dingen. Met behulp van kleine chips kan bijvoorbeeld een lading graan met het handelsplatform dat Forcefield heet communiceren. De chips geven allerlei gegevens door, zoals de aankomst van de producten bij tussentijdse stops of het aantal zakken graan dat open is gegaan.

De verzamelde informatie is voor alle deelnemers tegelijk te zien via het platform, waar blockchaintechnologie aan ten grondslag ligt. Banken gebruiken de informatie omdat de voorraden als onderpand voor leningen dienen.

Forcefield gaat in de eerste instantie de voorraden van metalen bijhouden. Forcefield gaat naar verwachting eind dit jaar in werking en is beschikbaar voor alle partijen die zich bezighouden met verschepingen van producten.

Blockchain zou weleens dé technologie van de toekomst kunnen zijn