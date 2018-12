ING: economie groeit met 2 procent in 2019

De Nederlandse economie zal volgend jaar met 2 procent groeien. Dat is de prognose van het Economisch Bureau van ING. Nagenoeg alle sectoren blijven volgens ING in de lift zitten, maar veelal in een lagere versnelling dan dit jaar. In 2018 komt de groei naar verwachting uit op 2,6 procent.

Volgens de kenners van de bank speelt met name de krapte op de arbeidsmarkt de productiegroei parten. Daarentegen kunnen werknemers naar verwachting een hogere loongroei tegemoet zien.

Verder meldt de bank dat het vertrouwen van consumenten en producenten wat minder is in vergelijking met begin dit jaar. Ook zit de zogeheten exportportefeuille minder vol. Vooral buitenlandse kwesties als de brexit en de handelsspanningen tussen de VS en China zijn daar debet aan.