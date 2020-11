ING: direct werk gemaakt van afstoten porno- en gokklanten

ING heeft na de overname van betalingsverwerker Payvision naar eigen zeggen van meet af aan werk gemaakt van het afscheid nemen van klanten die niet passen in het risicoprofiel van de bank. Dit gaat dan onder meer om porno- en gokklanten. Dit meldde de bank in een reactie op het nieuws van Het Financieele Dagblad. De zakenkrant stelt dat ING bijna 200 miljoen euro heeft verloren op de aankoop. ING gaat niet in op bedragen.

Payvision, waar ING begin 2018 een belang van 75 procent in verwierf, bediende volgens het FD jarenlang dubieuze klanten in de porno- en gokindustrie. ING zou volgens de krant zo in zijn maag hebben gezeten met zijn fintechdochter dat afgelopen september de winstgevendste portefeuille, die van de pornoklanten, voor 1 euro in stilte is overgedragen aan een voormalige eigenaar van Payvision.

ING verwierf de resterende aandelen in Payvision vorig jaar en dit jaar. Na de volledige overname verliet het vorige managementteam van Payvision het bedrijf, zo wordt door ING in een reactie gemeld. Tijdens de overname zijn volgens de bank al afspraken gemaakt om het aantal klanten in bepaalde segmenten geleidelijk te verminderen, met name in ‘adult’ entertainment en gokken.

Hoewel er geen juridisch bezwaar is tegen het porno- en goksegment, hanteert ING een eigen beleid om in ieder geval de pornoklanten uit te sluiten. De gokindustrie wordt niet uitgesloten, op voorwaarde dat slechts een beperkt percentage van de inkomsten van een klant met deze activiteit wordt verdiend.