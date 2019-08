ING compenseert ongunstig renteklimaat

ING heeft afgelopen kwartaal goed weerstand geboden aan het ongunstige renteklimaat en de afzwakkende economische groei in de wereld. Het financiële concern heeft zijn resultaten min of meer zien stabiliseren ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee heeft de bank veel beter gepresteerd dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

De onderliggende nettowinst ging slechts met 0,3 procent omlaag naar ruim 1,4 miljard euro. De extreem lage rentes in Europa werden gecompenseerd met extra opbrengsten op ander vlak. Tegelijkertijd kreeg ING er bijvoorbeeld weer klanten bij en stegen de baten met 4 procent tot 4,7 miljard euro.

De bank neemt tevens stappen om het interne antiwitwasbeleid te verbeteren. Er zijn inmiddels meer dan 3000 medewerkers aan de slag om onregelmatigheden op te sporen, honderden meer dan een kwartaal geleden. Daarnaast werkt de bank eraan om tekortkomingen op dit vlak te verbeteren in Italië. Zolang de gesprekken daarover lopen met de Italiaanse centrale bank geldt in het Zuid-Europese land een klantenstop.