ING-commissaris Breukink stopt in april

ING-commissaris Henk Breukink, die vorig jaar veel ophef veroorzaakte met harde uitspraken over de politiek, vertrekt volgende maand bij het financiële concern. Hij heeft bij de aandeelhoudersvergadering op 23 april zijn derde termijn van vier jaar erop zitten en wordt niet herbenoemd.

Breukink vond dat politici te hoog van de toren bliezen. In oktober schreef hij in een opiniestuk dat zij hun toon moesten matigen, omdat ze het wantrouwen in de samenleving zouden voeden. De kwestie leidde tot woedende reacties, temeer omdat ING kort daarvoor een megaboete had gekregen wegens tekortkomingen bij het voorkomen van witwassen. De bank benadrukte later dat de uitspraken van Breukink op persoonlijke titel waren.

Zijn vertrek staat los van de ophef, stelt een woordvoerder. Volgens de zegsman is het in lijn met de code voor goed bestuur dat iemand na een commissariaat van twaalf jaar niet meer gaat voor een herbenoeming.

Er staat ook weer een nieuwe lichting klaar. ING wil onder meer PostNL-topvrouw Herna Verhagen tot commissaris benoemen. Ook de aanstelling van Mike Rees staat op de rol. Die beoogd commissaris werkte jarenlang voor de Standard Chartered Bank.