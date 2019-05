ING brengt Apple Pay naar Nederland

ING brengt binnenkort Apple Pay naar Nederland. Volgens de bank kunnen Nederlandse ING-klanten daardoor straks snel en eenvoudig mobiel betalen met hun iPhone, iPad of Apple Watch. „Die heb je altijd bij je. Dus nooit meer zoeken naar je portemonnee”, stelt de bank in een aankondiging op de site. Wanneer de dienst precies komt, wordt later bekendgemaakt.

Apple Pay begon in 2014 in de Verenigde Staten en is al in tal van andere landen beschikbaar, waaronder Duitsland en België. Nederland hoorde er officieel nog niet bij. Ruim een jaar terug probeerde onlinebank Bunq de betaaldienst van Apple wel via een foefje in Nederland beschikbaar te maken. Maar dit was van korte duur. De achterdeur werd door Apple dichtgegooid.