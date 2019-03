ING bij verliezers op Damrak

ING hoorde maandag bij de verliezers op de beurs in Amsterdam. De bank speelde 1 procent aan beurswaarde kwijt na berichten over een onderzoek door justitie in Italiƫ. Beleggers hielden verder de ontwikkelingen rond de brexit en de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De meeste Europese beursgraadmeters bleven dicht bij huis. De AEX-index aan het Damrak eindigde rond de slotstand van vrijdag op 552,23 punten. De MidKap zakte een fractie tot 775,53 punten. De hoofdindex in Parijs klom 0,1 procent en Frankfurt daalde 0,3 procent.

Londen steeg 1 procent. De Britse parlementsvoorzitter John Bercow heeft in het Lagerhuis gezegd dat premier Theresa May niet zo maar voor de derde keer het Lagerhuis over haar brexitdeal kan laten stemmen. Ze moet met een andere deal komen, anders is er geen stemming.

ING was een van de grotere dalers in de AEX. Het Openbaar Ministerie in Milaan opent naar verluidt een onderzoek naar witwaspraktijken bij de Italiaanse tak van de bank. Een woordvoerder van ING in Nederland kon niet direct inhoudelijk reageren. Dit weekend werd al bekend dat ING in Italiƫ op de vingers is getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken.

Betaalbedrijf Adyen, dat promoveerde naar de lijst met hoofdfondsen, won 1,8 procent na het nieuws dat de concurrenten Worldpay en FIS gaan fuseren. Met de deal is een bedrag gemoeid van 43 miljard dollar. Ook chemicaliƫndistributeur IMCD (min 0,5 procent) maakte zijn debuut in de AEX.

In Frankfurt stonden Deutsche Bank en Commerzbank opnieuw in de schijnwerpers. Deutsche Bank (plus 4,2 procent) bevestigde met Commerzbank (plus 7,2 procent) in gesprek te zijn over een mogelijke fusie. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat de Duitse verzekeraar Allianz (min 0,4 procent) een overname overweegt van de vermogensbeheertak van Deutsche Bank. DWS, dat een eigen notering heeft, dikte ruim 9 procent aan.

De euro was 1,1327 dollar waard, tegen 1,1317 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 59,00 dollar. Brent werd 0,4 procent duurder op 67,40 dollar per vat.