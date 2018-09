„ING-besluit houdt anderen uit de wind”

Vakbond De Unie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het vertrek van financieel directeur Koos Timmermans bij ING een poging is om de positie van anderen te verdedigen. Dat zei voorzitter Reinier Castelein van De Unie. Met het vertrek van Timmermans neemt het bestuur van ING volgens hem duidelijk verantwoordelijkheid voor het witwasschandaal. Maar dit laat onverlet dat er behoefte is aan openheid bij de bank.

Volgens Castelein moet ING een duidelijke uitleg geven over wat er is gebeurd. Maar ook wil de bond weten hoe de bank in de toekomst herhaling van dergelijke kwesties denkt te voorkomen en hoe het imago weer zal worden opgepoetst. Verder is het volgens de bond van belang dat werknemers niet de dupe worden van de miljoenenboete die moet worden betaald.

Vorige week al heeft De Unie een omvangrijke vragenlijst ingediend bij de bank over de schikking in de witwasaffaire. Het antwoord op die vragen blijft volgens Castelein onverminderd belangrijk. Daar doet het aangekondigde vertrek van Timmermans niets aan af.