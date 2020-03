ING: beleggersvertrouwen gekelderd tot laagste stand sinds 2012

Het vertrouwen van Nederlandse beleggers is door de coronacrisis gezakt tot het diepste punt sinds november 2012, meldt ING in zijn Beleggersbarometer. In bijna een maand tijd daalde die van 127 naar 82 punten. „De chaos op de financiële markten en de scherpe daling van de AEX door de uitbraak van het coronavirus zijn duidelijk terug te zien in het vertrouwen van Nederlandse beleggers”, aldus ING.

Volgens de bank zijn beleggers veel van hun vertrouwen in de algemene Nederlandse economie, hun eigen financiële situatie en hun beleggingsportefeuille kwijtgeraakt. Ook zijn de vooruitzichten van beleggers op de toekomstige stand van de AEX behoorlijk minder rooskleurig. De gemiddelde belegger verwachtte begin maart nog een stand van 527 punten in juni. Twee weken later daalde de gemiddelde verwachting tot 432 punten. Zo’n 20 procent houdt zelfs rekening met een stand van onder de 425 punten.

Door de volatiliteit wordt er minder gehandeld. In februari werd er nog door 61 procent gehandeld. Deze maand blijkt 51 procent van de beleggers geen veranderingen in de portefeuille te hebben aangebracht. Een kwart van de beleggers wil zijn of haar beleggingsgedrag aanpassen als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

„Vier op de tien beleggers verwacht dat de coronacrisis blijvende gevolgen zal hebben voor het dagelijks leven en voor bedrijven”, meldt ING. Bijna alle beleggers verwachten een effect op de wereldeconomie. Bijna de helft denkt dat dit effect zich beperkt tot de komende zes maanden. Bijna 40 procent denkt dat de effecten in heel 2020 voelbaar zullen zijn. 12 procent verwacht een recessie.

Een derde verwacht dat de beurzen komende maand weer gaan aantrekken. Bijna de helft verwacht een verdere daling. „Deze verdeeldheid zie je op de beurs terug”, zegt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. „Per saldo dalen de beurzen echt stevig, maar op hersteldagen schiet het ook met procenten tegelijk omhoog.”