ING begint met pratende geldautomaten

Mensen die niet goed kunnen lezen of visueel beperkt zijn, kunnen vanaf donderdag in vestigingen van Albert Heijn en op Schiphol gebruikmaken van pratende geldautomaten. Vooralsnog kan dat alleen in het Nederlands.

ING heeft uitgebreid getest met de spraakondersteuning. De in totaal 870 geldautomaten kunnen ook worden gebruikt door klanten van andere banken. Daarvoor kunnen ze een koptelefoon aansluiten en luisteren naar de gesproken omschrijvingen over wat op het scherm is te zien.

De grote banken zijn bezig met al hun geldautomaten om te katten tot een zogeheten Geldmaat. Door de samenwerking kunnen geldautomaten beter over het land worden verspreid. De spraakfunctie verhuist mee van ING naar Geldmaat.