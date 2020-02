ING-baas Ralph Hamers vertrekt na rumoerige jaren

Topman Ralph Hamers van ING verlaat de bank na een rumoerige tijd van zeven jaar, met de megaboete om een witwasschandaal als een van de dieptepunten. Ook kreeg de grootste bank van Nederland in die periode een stortvloed aan kritiek te verduren omdat ING de beloning van Hamers wilde verdubbelen. De scheidend topman vertrekt bij ING op 30 juni om leiding te geven aan de Zwitserse bank UBS.

Hamers (53) neemt afscheid van ING in een gevoelige tijd voor de bank. Het financiële concern worstelt met oplopende kosten om zijn functie van poortwachter goed te kunnen vervullen. ING werft nu veel personeel dat met nieuw, strenger antiwitwasbeleid aan de slag gaat. Ook worden dossiers van klanten doorgespit voor mogelijke aanwijzingen voor criminele activiteiten. Verder raakt de bank nog steeds geld kwijt aan witwasgerelateerde boetes, zoals recentelijk in Italië. In 2018 kreeg de bank in Nederland een megaboete van 775 miljoen euro wegens tekortkomingen bij de strijd tegen witwassen.

Terugblikkend op de termijn van Hamers springt de publieke ophef er ook uit. De top van de bank besloot in 2018 om het jaarsalaris van Hamers met 50 procent te verhogen naar 3 miljoen euro. Een saillant detail is dat dit besluit werd genomen toen de bank al wist dat er een grote boete wegens tekortkomingen in het witwasbeleid zou komen. Hamers erkende later tijdens zijn verantwoording in de Tweede Kamer dat het salarisvoorstel een grote inschattingsfout was en dat daardoor een ‘negatief beeld’ ontstond van ING. Uiteindelijk werd de loonsverhoging ingetrokken.

Het pleidooi voor een hogere beloning voor de top van ING staat haaks op de ontwikkelingen bij spaarders. Onder druk van de lage rente besloot de bank rijke spaarders rente te laten betalen om geld bij het concern te kunnen stallen. De rest krijgt nog een minimale rente.

Hamers studeerde econometrie en operationeel onderzoek in Tilburg en begon zijn loopbaan bij ING in 1991.