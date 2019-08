ING acht kans op chaotische brexit groter

De kans dat het Verenigd Koninkrijk zonder afspraken uit de Europese Unie stapt, is door ING verhoogd naar 25 procent. Eerder schatten economen van de bank de kans op een zogeheten no-dealbrexit op 20 procent.

De vorige maand aangetreden premier Boris Johnson wil opnieuw onderhandelen over het eerder overeengekomen brexitakkoord met de Europese Unie. Hij dreigt het Verenigd Koninkrijk op de brexitdeadline van 31 oktober desnoods zonder akkoord te laten uittreden als Brussel niet opnieuw wil onderhandelen.

Het scenario dat ING de grootste kansen toedicht, zijn nieuwe verkiezingen in combinatie met een uitstel voor de brexit. Oppositiepartijen in het parlement zouden daarbij aansturen op een motie van wantrouwen, waarna Johnson de brexit op de lange baan schuift om niet campagne te hoeven voeren te midden van brexitchaos. De kans dat dit gebeurt, is volgens ING-econoom James Smith 40 procent.

Ondertussen lijdt de Britse economie onder de onzekerheid, die voor een teruggang van investeringen zorgt. Ook het pond zal volgens ING verder dalen.