Inflatie VS loopt op

De inflatie in de Verenigde Staten is in februari opgelopen naar 2,2 procent op jaarbasis, van 2,1 procent in januari. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse overheid.

Economen hadden in doorsnee ook al gerekend op een toename tot 2,2 procent. Op maandbasis gingen de consumentenprijzen met 0,2 procent omhoog, na een stijging met 0,5 procent een maand eerder. De kerninflatie, exclusief de schommelende prijzen van energie en voedingsmiddelen, bedroeg 1,8 procent op jaarbasis, gelijk aan een maand eerder.

Een vrees voor een oplopende inflatie en hogere rentes zorgden vorige maand voor flinke onrust op de financiële markten. Vandaar dat beleggers de cijfers over de inflatie sterk in de gaten houden. Een oplopende inflatie kan de Fed, de koepel van centrale banken, aansporen de rente sneller te verhogen dan gedacht. Dat is doorgaans slecht voor de aandelenhandel.