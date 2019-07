‘Industrieprovincies doen stap terug’

De Nederlandse industrie lijdt onder internationale handelsconflicten en de afkoeling van de buitenlandse vraag. De gevolgen hiervan zijn vooral merkbaar in Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, zo meldt ING in een regio-analyse.

In voorgaande jaren profiteerden de ‘industrieprovincies’ via de export juist sterk van de grote vraag vanuit het buitenland. „De industrie is goed voor 12 procent van de economie in Nederland. In Overijssel, Limburg en Noord-Brabant is dat aandeel 20 procent. Op momenten waarop de industriële productie aantrekt laat dat zich in deze regio’s sterker voelen, maar als de motor afzwakt drukt dat ook direct de groei”, zegt ING-econoom Thijs Geijer.

Overigens zien ook de provincies in de Randstad hun economische groei vertragen. Dankzij de concentratie van zakelijke en ICT-diensten én door de relatief sterke toename van de bevolking behouden zij wel hun bovengemiddelde groei.