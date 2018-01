Industriefondsen trekken kar op Wall Street

De aandelenmarkten op Wall Street zijn donderdag overwegend hoger gesloten. Sterke resultaten van een paar industriële grootmachten kwamen de stemming ten goede. Ook de koers van de dollar blijft de aandacht trekken. Die ging verder omlaag ten opzichte van de euro na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De Dow-Jonesindex, samengesteld uit de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen, sloot 0,5 procent hoger op weer een nieuw recordniveau van 26.392,79 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2839,25 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daarentegen zakte 0,1 procent tot 7411,16 punten.

Industriegigant 3M behoorde tot de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen met een winst van 1,9 procent. De fabrikant van onder meer plakband en zelfklevende memobriefjes verhoogde zijn winstverwachting voor dit jaar. Koploper was vliegtuigbouwer Boeing met een koerswinst van 2,5 procent. Apple stond onder aan de Dow, de iPhonemaker werd 1,8 procent minder waard.

Caterpillar kende een grillig koersverloop. Aanvankelijk werden de jaarcijfers en vooruitzichten van ’s werelds grootste fabrikant van zware trucks en graafmachines goed ontvangen, maar daarna volgde een flinke koersval. Het aandeel sloot uiteindelijk 0,6 procent in de plus.

Ford kreeg met zijn kwartaalcijfers de handen niet op elkaar bij beleggers. De autofabrikant waarschuwde dat de winst, die afgelopen jaar dankzij sterke verkopen in eigen land nog flink omhoog ging, in 2018 door stijgende prijzen van grondstoffen waarschijnlijk weer zal dalen. Het aandeel verloor 4 procent.

Een andere opvallende daler op Wall Street was Weight Watchers. De aanbieder van afslankprogramma’s was de laatste tijd flink in waarde gestegen door speculaties dat boegbeeld Oprah Winfrey een gooi zou willen doen naar het Amerikaanse presidentschap. In een interview sprak de populaire talkshowhost dat evenwel tegen, waarna het aandeel 2,2 procent in waarde daalde.

De euro was 1,2415 dollar waard, tegen 1,2495 dollar aan het einde van de Europese beurshandel. Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 65,28 dollar per vat. De prijs van Brentolie zakte eveneens 0,5 procent tot 70,17 dollar per vat.