Industrieel concern 3M snijdt in kosten door corona

Industrieel concern 3M gaat in de kosten snijden nu de coronacrisis een hap heeft genomen uit de resultaten van de industriële divisie van de onderneming. De medische tak van het Amerikaanse concern, dat ook mondkapjes produceert, zag de omzet wel stijgen. Alles bij elkaar vielen opbrengsten hoger uit.

3M schrapte zijn vooruitzichten voor het hele jaar, mede door de onzekerheden rond het coronavirus. Door de pandemie is er een sterke vraag naar sommige producten van 3M, waaronder mondkapjes en andere producten voor persoonlijke veiligheid.

De verkopen van andere goederen, waaronder industriële lijmen, vielen lager uit. Onder meer het op grote schaal sluiten van fabrieken zit de afzet van 3M dwars. Ook de verkoop van kantoorartikelen, zoals post-it-notitieblokjes vielen lager uit, omdat door de crisis veel vanuit huis wordt gewerkt.

Om de crisis te doorstaan verlaagt 3M zijn investeringen dit jaar tot 1,3 miljard dollar van een eerdere 1,8 miljard dollar die het beloofde te zullen uitgeven. 3M kondigde eerder al ingrepen aan in het personeelsbestand. Daarnaast wordt de productie van producten waar momenteel minder vraag naar is verlaagd.

De omzet van 3M steeg in het eerste kwartaal op jaarbasis met 2,7 procent tot 8,1 miljard dollar, geholpen ook door overnames. De operationele winst kwam uit op 1,7 miljard dollar. Dat was 47 procent meer dan een jaar geleden. Exclusief eenmalige posten was sprake van een daling van dit resultaat met 2,7 procent.