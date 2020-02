Industrieconcern VDL voelt zwakke automarkt in zijn jaaromzet

Industrieconcern VDL Groep voelt de zwakke automarkt in zijn resultaten. Ook de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zat het Eindhovense bedrijf dwars. De omzet ging afgelopen jaar voor het eerst in jaren omlaag. VDL, dat onder meer bussen bouwt en auto’s assembleert, verwacht daarnaast dat de opbrengsten dit jaar opnieuw afnemen.

De jaaromzet kwam vorig jaar uit op 5,8 miljard euro, ruim 3 procent lager dan in 2018. Autofabriek VDL Nedcar, qua omzet de belangrijkste van de verschillende onderdelen van het concern, zag de omzet met 15 procent teruglopen naar 3,1 miljard euro. VDL geeft onder meer „nieuwe emissienormen, mondiale handelsconflicten en ontwrichtende technologieën” daarvan de schuld.

Volgens president-directeur Wim van der Leegte werd de omzetdaling bij de auto-assemblagetak enigszins gecompenseerd door goede prestaties van andere divisies. De omzet van de bussendivisie steeg met 48 procent naar 658 miljoen euro. De divisie eindproducten maakte 23 procent meer omzet en kwam uit op 654 miljoen euro. De toeleveringentak boekte een bescheiden omzetstijging.

De nettowinst is met 156 miljoen euro aanzienlijk lager uitgevallen dan in 2018. Toen bleef er onder de streep nog 178 miljoen euro over. Volgens VDL was het bruto operationele resultaat wel stabiel ten opzicht van een jaar eerder.

De pessimistische vooruitzichten voor dit jaar hebben eveneens te maken met de turbulente automarkt. Ook verwacht VDL dat de bussendivisie met een omzetdaling te maken krijgt.