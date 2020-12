Industriecijfers en vaccinnieuws zetten Wall Street hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke winsten aan de eerste handelsdag van december begonnen. Sterke cijfers over de Chinese industrie steunden het beleggerssentiment. Daarnaast was er de hoop op een snelle uitrol van vaccinatieprogramma’s tegen het coronavirus.

De Dow-Jonesindex noteerde in de openingsminuten 1,1 procent hoger op 29.959 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot 3659 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent tot 12.290 punten.

Na eerder al versnelde goedkeuring in de Verenigde Staten voor hun coronavaccin te hebben aangevraagd, zetten farmaceuten Pfizer (plus 3,2 procent) en BioNTech (min 0,4 procent) dezelfde stap in de Europese Unie. Mogelijk is die beoordeling voor het eind van het jaar afgerond.

Door het positieve vaccinnieuws staan bedrijven die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen rond het coronavirus in de belangstelling. Zo gingen Delta Air Lines en United Airlines tot 1,4 procent vooruit. Cruisebedrijven als Royal Caribbean Cruises en Carnival wonnen tot 3,6 procent.

Zoom Video Communications kelderde 12 procent na de presentatie van kwartaalcijfers. De onlinevergaderdienst heeft in het derde kwartaal opnieuw weliswaar enorm geprofiteerd van het vele thuiswerken door de coronacrisis, maar waarschuwde ook voor druk op de marges.

Olie- en gasconcern ExxonMobil kondigde aan tussen de 17 miljard en 20 miljard dollar aan afschrijvingen te verwachten. Het aandeel steeg desondanks 2,2 procent. Andere oliemaatschappijen, zoals Chevron en ConocoPhillips, stegen eveneens ruim 2 procent door oplopende olieprijzen.