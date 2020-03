Industriebeurs Hannover Messe uitgesteld om coronavirus

’s Werelds grootste vakbeurs voor de industrie, de Hannover Messe, is wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus uitgesteld. Het evenement zou aanvankelijk in april plaatsvinden, maar is nu verschoven naar 13 tot 17 juli. Dat maakte organisator Deutsche Messe bekend.

Voor de vakbeurs in het Duitse Hannover hadden zich 6000 deelnemers uit zeventig landen aangemeld, waaronder technologiereuzen als Google, Amazon, Microsoft en Huawei. Ook president Joko Widodo van Indonesië, dit jaar partnerland van de beurs, zou het evenement bezoeken.

De Hannover Messe is een van de vele grote vakbeurzen die worden geraakt door de verspreiding van het coronavirus. Vorige week werd bekend dat de Autosalon van Genève niet doorgaat wegens de epidemie. Ook het Mobile World Congress in Barcelona, gericht op mobiele telefonie, werd geannuleerd.