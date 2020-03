Industrie VS begint impact coronavirus te voelen

De Amerikaanse industrie begint de negatieve economische gevolgen van het nieuwe coronavirus te voelen, mede vanwege de ontregelde toeleveringsketen omdat fabrieken in China al langere tijd stilliggen. Volgens marktonderzoeker ISM liet de industriële bedrijvigheid in de Verenigde Staten vorige maand amper groei zien.

De ISM-inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor februari uit op een stand van 50,1, wat zwakker is dan economen hadden verwacht en lager dan het niveau van 50,9 in januari. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. In een commentaar schreef ISM dat de verstoringen in de toeleveringsketen in vrijwel alle industriële sectoren in de VS te voelen waren. Daarnaast staat ook de vraag naar industriële producten onder druk door het virus.

Eerder werd al bekend dat de Chinese industrie in februari keihard is geraakt door de uitbraak van het virus, met een zeer sterke krimp van de bedrijvigheid.