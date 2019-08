Industrie voelt afkoeling Duitse economie

De omzet in de Nederlandse industrie is in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voelt Nederland de afkoeling van de Duitse economie. Daarnaast wordt een tekort aan personeel door veel bedrijven als belemmering ervaren.

Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar hebben producenten 4,9 procent minder omgezet. Er werden tevens minder goederen van Nederlandse makelij geëxporteerd. Ook in het eerste kwartaal was de omzet van de industrie al lager dan een jaar eerder. Daarvoor was dat in meer dan twee jaar niet voorgekomen.

„Het was een moeilijk kwartaal”, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Vorige week presenteerde hij nog een stevig op niveau gebleven groeicijfer voor de economie als geheel. Maar toen bleek al dat Nederland het even niet meer van de industrie moet hebben. Dat komt voor een groot deel omdat buurland Duitsland kampt met een krimp van de economie; vandaar dat er daar nu minder vraag is naar Nederlandse producten.

Deskundigen in Duitsland vrezen zelfs een recessie, terwijl de economische vooruitzichten wereldwijd steeds minder rooskleurig worden. De Duitsers gaan vanwege hun nauwe handelsrelatie met China gebukt onder de handelsoorlog. Verder heeft de Duitse auto-industrie het moeilijk door de grote overgang naar elektrische mobiliteit.

Van Mulligen haalt in een toelichting daarnaast de olieprijzen aan. Die waren lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Mede hierdoor hebben bijvoorbeeld Nederlandse raffinaderijen en chemieproducenten hun opbrengsten flink zien teruglopen.

Toch is er nog steeds veel werk te verzetten in de Nederlandse industrie. Bedrijven blijven moeite hebben met het aantrekken van voldoende geschikt personeel. Dit blijkt onder meer uit het aantal openstaande vacatures. Aan het eind van het tweede kwartaal stonden in de industrie bijna 24.000 vacatures open, het hoogste aantal in elf jaar tijd.

Overigens is het volgens Van Mulligen „niet alleen maar kommer en kwel” voor de Nederlandse industrie. Hij wijst erop dat het producentenvertrouwen volgens de laatste cijfers nog steeds positief is. Dat betekent dat veel ondernemers in de industrie nog steeds tevreden zijn over de hoeveelheid orders die ze binnenkrijgen.