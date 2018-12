Industrie verwacht daling van investeringen

Ondernemers in de Nederlandse industrie verwachten volgend jaar minder te investeren in machines, vervoersmiddelen, gebouwen en andere zogeheten materiële vaste activa dan dit jaar. Dat komt naar voren uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De investeringen in de industrie liggen in 2019 naar verwachting 7 procent lager dan dit jaar. Bedrijven in raffinage en chemie verwachten de grootste daling. Dezelfde sector was dit jaar nog goed voor een stijging van de investeringen van 83 procent.

Ook de industrie als geheel heeft de investeringen dit jaar stevig opgevoerd. Ondernemers denken aan het einde van dit jaar 44 procent meer te hebben uitgegeven aan materieel en gebouwen dan in 2017. De belangrijkste reden voor deze investeringen was uitbreiding. Volgend jaar zijn de meeste investeringen bestemd voor de vervanging van bezittingen.