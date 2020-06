Industrie verbruikt 10 procent minder aardgas in coronatijd

De Nederlandse industrie heeft sinds eind maart een tiende minder aardgas verbruikt dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verbruikscijfers wijzen erop dat de Nederlandse industrie minder hard draaide na de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

Volgens het statistiekbureau heeft de industrie inmiddels een volle week aan gasverbruik ‘bespaard’ in de onderzochte periode. Door de wereldwijde virusuitbraak kampen veel industriebedrijven met een lagere vraag naar materialen, bijvoorbeeld door fabriekssluitingen in de auto-industrie.

Het sterkst liep het aardgasverbruik terug in de chemische industrie. Dat is tegelijk ook de sector die binnen de industrie het meeste aardgas verbruikt. In de voedingsmiddelenindustrie liep het verbruik van aardgas juist op.