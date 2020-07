De productie van de industrie in Italië is in mei stevig toegenomen ten opzichte van april. Op maandbasis was sprake van een stijging van de productie met dik 42 procent, meldde statistiekbureau Istat. Er werd in doorsnee gerekend op een toename van 24 procent.

Veel bedrijven in Zuid-Europa openden weer de deuren, nadat strenge quarantainemaatregelen werden versoepeld. Wel is de schade voor de economie door de coronacrisis groot.