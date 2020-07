Industrie eurozone op weg naar herstel van coronacrisis

De industrie in de eurozone is aan het herstellen van de zware klappen door de coronacrisis eerder dit jaar. Volgens definitieve cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit was er in juni nog wel sprake van krimp van de industriële bedrijvigheid, maar is die wel een stuk minder sterk dan in mei, dankzij de versoepeling van lockdownmaatregelen.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied kwam uit op een stand van 47,4 tegen 39,4 in mei. Bij een voorlopige raming werd een niveau van 46,9 gemeld. Een stand van 50 of meer wijst op groei van de bedrijvigheid, daaronder op krimp.

Voor Duitsland, de grootste economie van Europa, kwam de graadmeter van Markit uit op 45,2 wat dus nog wel wijst op krimp. Ook in Spanje en Italië is nogal sprake van krimp van de industriële activiteit. In Frankrijk groeit de industrie juist weer, met een stand van 52,3.