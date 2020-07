Industrie eurozone laat weer groei zien

De bedrijvigheid in de industrie in de eurozone neemt deze maand weer toe. Dat stelt de Britse marktonderzoeker Markit in voorlopige cijfers. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis dat er weer sprake is van groei. De bedrijvigheid in de industrie kreeg door de coronamaatregelen een forse klap in met name april en mei, daarna werd er een steeds kleinere krimp gemeten.

De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weergeeft, kwam uit op 51,1. Een stand boven de 50 geeft groei weer, daaronder is er sprake van krimp. De index voor de dienstensector, deed het nog beter en kwam op 55,1 uit.

In de Duitse industrie was er geen krimp meer, maar ook nog geen groei. De index daar kwam uit op precies 50. Economen hadden in doorsnee op een stand van 48, en dus nog altijd krimp, gerekend. Vorige maand stond de index op 45,2.

Ook de Duitse dienstensector deed het beter dan verwacht. Daarvoor kwam Markit uit op een stand van 56,7 tegen 47,3 vorige maand. Economen dachten aan een stand van 50,5.

De bedrijvigheid in de Franse industrie groeide iets minder hard dan vorige maand met een stand van 52. In juni was dat nog 52,3. De dienstensector groeide daar wel hard met een stand van 57,8 tegen 50,7 vorige maand.