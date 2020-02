Industrie draait vierde kwartaal op rij minder omzet

De Nederlandse industrie draaide in het afgelopen kwartaal voor de vierde keer op rij een lagere omzet. Wel verwacht een meerderheid van de producenten dat de omzet hierna weer gaat stijgen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet van de industrie was in de laatste drie maanden van vorig jaar 1 procent lager dan een jaar eerder. De omzet nam wel minder sterk af dan in de eerste drie kwartalen van 2019, toen bedrijven veel activiteiten naar het buitenland verschoven. Industriebedrijven op het gebied van metaal en transport zagen hun omzet het meest dalen. Bedrijven in machinebouw en voedings- en genotsmiddelenindustrie wisten als enige wel meer te verdienen.