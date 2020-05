Industrie China vertraagt vanwege zwakke buitenlandse vraag

De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in mei vertraagd, vergeleken met een maand eerder. Toch was er sprake van een lichte groei. De fabrieken draaien nog niet op volle toeren omdat de vraag in veel landen die uit China importeren vanwege de coronacrisis zwak is. Daarmee verloopt het herstel van de tweede economie van de wereld met een relatief traag tempo.

Volgens het Chinese statistiekbureau zakte de inkoopmanagersindex, die de industriële bedrijvigheid meet, in mei tot een stand van 50,6. Dat is iets lager dan in april toen de index nog op 50,8 uitkwam. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Het cijfer viel overigens lager uit dan economen hadden verwacht. Zij rekenden op een meting van 51. Toch is de situatie in de Chinese industrie veel beter dan tijdens de piek van de coronaepidemie in februari, toen de bedrijvigheid een absoluut dieptepunt van 35,7 bereikte.