Industrie China vertoont tekenen van herstel na zware klap

De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in maart behoorlijk opgeleefd, nadat in februari nog de sterkste krimp ooit was te zien voor de industrie van China, door de coronacrisis. Daarmee lijkt de tweede economie van de wereld voorzichtig te herstellen van de zware klap die zij kreeg door de virusuitbraak.

Volgens het Chinese statistiekbureau sprong de inkoopmanagersindex, die de industriële bedrijvigheid meet, vorige maand omhoog tot een stand van 52. Dat was in februari nog een absoluut dieptepunt van 35,7. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Het cijfer viel beter uit dan economen hadden verwacht, want zij hadden nog steeds op krimp gerekend.

Economen stellen wel dat de Chinese economie nog lang niet volledig is hersteld van de dreun door de coronacrisis en dat er nog steeds een stevige recessie zal zijn in het eerste kwartaal. Bovendien heeft China nu ook steeds meer te kampen met een afzwakkende buitenlandse vraag omdat het virus wereldwijd is verspreid. Dat betekent dat er ook in het tweede kwartaal waarschijnlijk grote tegenwind zal zijn voor de Chinese economie.

De Chinese overheid zal waarschijnlijk met meer maatregelen komen om de binnenlandse vraag te stimuleren en zo te helpen een mindere vraag vanuit de rest van de wereld te compenseren. Peking heeft al miljarden in het financiële systeem gepompt om de crisis het hoofd te bieden.

Het statistiekbureau kwam ook met gegevens over de dienstensector van China. Die veerde afgelopen maand eveneens op, na de diepe krimp van februari. De Chinese dienstensector, met bijvoorbeeld toerisme, vliegverkeer, horeca en detailhandel, werd keihard getroffen door het virus omdat het openbare leven vrijwel volledig plat kwam te liggen om de uitbraak tegen te gaan. Langzamerhand lijkt het openbare leven in China weer op gang te komen.