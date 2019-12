‘Industriële spionage door Chinezen trof ook Philips’

Industriële spionage door hackers in dienst van de Chinese veiligheidsdiensten heeft ook medisch technologiebedrijf Philips getroffen. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. De hack die werd uitgevoerd door verschillende cloudproviders binnen te dringen was volgens de krant veel groter dan eerder bekend was.

De spionage, die bekend staat onder de naam Cloud Hopper, werd in 2016 ontdekt door beveiligingsonderzoekers. Toen was er sprake van veertien getroffen bedrijven die niet bij naam genoemd werden. The Wall Street Journal, die zich baseert op verschillende bronnen binnen het onderzoek naar de hack, schrijft dat bij Philips onder meer medische onderzoeksgegevens werden buitgemaakt. Het Nederlandse bedrijf zegt in een reactie dat er geen patiëntgegevens zijn verkregen.

Ook mijnbouwbedrijf Rio Tinto zou doelwit zijn geweest. Bij dat bedrijf werden grondonderzoeksresultaten van potentiële nieuwe mijnen buitgemaakt.

De hack werd uitgevoerd via ruim tien clouddienstverleners als IBM en HP Enterprise (HPE). Die laatste partij werd zo overlopen door hackers dat de onderneming niet zag dat hackers de netwerken van hun klanten opnieuw betraden nadat HPE hen had verteld dat de kust veilig was.

De VS hebben twee Chinezen aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij de hack. Zij zijn echter nooit opgepakt.