Industriële productie omhoog in februari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 4,2 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De productie van de farmaceutische industrie groeide het sterkst. Ook de productie van de machine-, transportmiddelen- en de voedingsmiddelenindustrie groeide sterker dan gemiddeld in de industrie. Daarentegen lag de productie van de chemische en de elektrische-apparatenindustrie lager dan een jaar eerder, aldus het statistiekbureau.

De groei van de industriële productie was overigens wel kleiner dan in januari, toen de grootste stijging in bijna 7 jaar werd genoteerd. Al ruim twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.