Industriële productie duidelijk omlaag

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in juni duidelijk lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat kwam vrijdag naar voren uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De industriële productie nam met 2,2 procent af ten opzichte van juni 2018. Het was de vierde achtereenvolgende maand waarin de productie kromp. De meeste bedrijfsklassen in de industrie hadden te maken met krimp. De productie van elektrische en elektronische apparaten kromp het sterkst, en ook bij reparatie, onderhoud en service, transportmiddelen en chemische producten was sprake van krimp, aldus het statistiekbureau.

De productie van de machine-industrie groeide het sterkst, terwijl ook de productie van de voedingsmiddelenindustrie groeide. Van mei op juni daalde de industriële productie met 0,8 procent.