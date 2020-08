Industriële omzet kelderde in tweede kwartaal door corona

De omzet van de industrie lag in het tweede kwartaal bijna 17 procent lager dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Halverwege maart werden door de overheid maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Vooral in de maanden april en mei van het tweede kwartaal hebben industriële producenten mede daardoor minder omzet gegenereerd dan een jaar eerder.

De afzetprijzen lagen meer dan 7 procent lager. De transportmiddelenindustrie (min 38,6 procent), de raffinaderijen en chemie (min 30,1 procent) en de textiel-, kleding- en lederindustrie (min 27,4 procent) werden het zwaarst getroffen.

In de transportmiddelenindustrie sloot een aantal bedrijven halverwege maart volledig. Producenten van auto’s en aanhangwagens zetten meer dan de helft minder om in het tweede kwartaal. Van alle producenten in de maakindustrie lieten deze producenten de grootste omzetafnames zien in april en mei.

In de raffinaderijen en chemie zagen de producenten van aardolie de grootste min, bij kelderende prijzen van aardolieproducten. Ook de makers van chemische producten en producenten van rubber- en kunststofproducten boekten minder omzet. In de textiel-, kleding- en lederindustrie behoorden de producenten van leer, lederwaren en schoenen tot de grootste dalers.

Er waren wel industriële branches waar de opbrengsten aandikten, merkt het CBS op. Zo sprongen binnen de voedings- en genotsmiddelenindustrie de tabaksproducenten eruit met een positieve omzetontwikkeling. Ook de producenten van bijvoorbeeld farmaceutische producten deden goede zaken.