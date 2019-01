„Indra Nooyi in beeld voor post Wereldbank”

Indra Nooyi, voormalig topvrouw van levensmiddelenconcern PepsiCo, is naar verluidt in beeld als nieuw hoofd van de Wereldbank. Dat meldt The New York Times op basis van ingewijden.

Volgens de krant is Nooyi, die vorig jaar terugtrad bij het bedrijf achter Pepsi-cola en Lay’s-chips, over de toppositie benaderd door de Amerikaanse presidentsdochter Ivanka Trump. Het is nog onduidelijk of Nooyi de baan ook echt wil. Daarbij zou het nominatieproces nog niet ten einde zijn en wordt er mogelijk nog gekeken naar meer kandidaten.

Ivanka Trump is door het Witte Huis gevraagd om het nominatieproces in de Verenigde Staten te begeleiden, omdat ze de afgelopen twee jaar nauw samenwerkte met de leiding van de Wereldbank. Trumps dochter werd in het geruchtencircuit eerder zelf ook genoemd als mogelijke kandidaat om de huidige Wereldbank-baas Jim Yong Kim op te volgen. Maar dat is door het Witte Huis tegengesproken.

De in Zuid-Korea geboren Amerikaan Kim kondigde onlangs vrij plotseling zijn vroegtijdig vertrek aan bij de multilaterale geldschieter. Nooyi is afkomstig uit India en woont al jaren in de VS. Er bestaat een soort herenakkoord dat de Amerikanen de leider van de Wereldbank mogen aanwijzen, terwijl de Europeanen die van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) mogen benoemen.

De Wereldbank, met hoofdkwartier in Washington, werd in 1944 opgericht, tegelijk met het IMF. Een van de eerste taken van de organisatie was het bevorderen van de wederopbouw in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig probeert de Wereldbank wereldwijd mensen uit de armoede te tillen, door het verstrekken van kredieten en expertise.