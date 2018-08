Indonesische roepia zakt tot niveau 1998

De Indonesische roepia is gezakt tot zijn laagste waarde ten opzichte van de dollar sinds 1998. De druk op de roepia volgt op flinke dalingen van de valuta’s van Turkije en Argentinië, twee andere landen die tot de zogeheten opkomende markten worden gerekend. Ook de Indiase nationale munt, de roepie, wordt meegesleurd in die val en staat op een historisch laag niveau.

De duikvlucht van de Argentijnse peso en Turkse lira is onder meer ingegeven door zorgen over hun tekorten op de nationale lopende rekening. Die zorgen breidden zich vervolgens uit naar landen als Indonesië en India, wat heeft geleid tot een uitverkoop van valuta’s en obligaties van die landen. Sinds mei verhoogde de Indonesische centrale bank de belangrijkste rentetarieven al vier keer in een poging de waardedaling van de roepia te stoppen.

De koersval van de roepia leidde in 1998 tot een financiële en politieke crisis in Indonesië. Volgens economen zou de vrees voor nieuwe chaos in het Zuidoost-Aziatische land onterecht zijn, omdat het er in economisch opzicht veel beter voor staat dan toen.