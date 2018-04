Indonesië pakt Facebook aan

Medewerkers van Facebook in Indonesië verdwijnen mogelijk voor lange tijd achter de tralies. Het land stelt een onderzoek in naar de praktijken van het van huis uit Amerikaanse techbedrijf, omdat mogelijk privacywetten zijn overtreden.

Als dat inderdaad het geval is, kunnen medewerkers tot wel twaalf jaar cel krijgen. Daarnaast wachten hun mogelijk dikke boetes. De Indonesische minister van Communicatie heeft opdracht gegeven voor het onderzoek. Eerder dreigde hij al om Facebook in Indonesië uit de lucht te halen. Hij heeft aangedrongen op een ontmoeting met de leiding.

In het Aziatische land zijn gegevens van mogelijk een miljoen gebruikers misbruikt in de kwestie rond onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Facebook zelf heeft in Indonesië, net als in andere landen, beterschap beloofd.

Eerder kondigde de Canadese privacywaakhond al een soortgelijk onderzoek aan, na de getuigenis van klokkenluider Christopher Wylie in het Britse parlement. De Canadese Wylie was werkzaam voor Cambridge Analytica. Via zijn interviews in The New York Times en The Guardian kwam het schandaal aan het licht.

Europees Justitiecommissaris Vera Jourova heeft op korte termijn overleg met de leiding van Facebook. Eerder eiste ze namen en rugnummers van Europese gebruikers van wie de gegevens zonder hun toestemming zijn gebruikt. Verder drong ze er bij Facebook op aan het vertrouwen van zijn gebruikers te herstellen en wees op Europese regels voor databescherming die binnenkort van kracht worden.

De strengere Europese regels zullen volgens Facebookbaas Mark Zuckerberg de nieuwe standaard zijn voor het bedrijf wereldwijd, zo beloofde hij.