Indiase roepie op historisch dieptepunt

De Indiase roepie is woensdag tot een historisch dieptepunt gedaald ten opzichte van de dollar. De roepie is dit jaar al 13 procent in waarde is gedaald, in navolging van valuta’s van andere opkomende economieën.

De munt staat momenteel extra onder druk door sterk gestegen olieprijzen. De waardedaling noopt de centrale bank van India waarschijnlijk tot renteverhogingen, maar economen betwijfelen of slechts één rentestap voldoende zal zijn.

Opkomende economieën als India, Indonesië, Turkije en Argentinië hebben het hele jaar al te lijden onder een aanhoudende waardedaling van hun valuta’s. Dat houdt mede verband met renteverhogingen in de Verenigde Staten, waardoor beleggers meer geld steken in de veiliger geachte dollar.