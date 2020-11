Indiase miljardair wil Brits motormerk BSA nieuw leven inblazen

De Indiase miljardair Anand Mahindra wil het bekende Britse motorfietsenmerk BSA nieuw leven inblazen. BSA ging in de jaren 70 failliet. Het is de bedoeling dat medio volgend jaar de eerste BSA-motoren van de band gaan lopen bij een productielocatie in de buurt van de oude fabriek van het merk in Small Heath, nabij Birmingham, aldus Mahindra tegen Britse media.

De miljardair is voorzitter van de grote Indiase autoproducent Mahindra Group en eigenaar van de merkrechten van BSA. De zakenman wil eerst versies met gewone verbrandingsmotors gaan bouwen, en vanaf eind 2021 moeten er ook elektrische motorfietsen komen van het merk. Daarvoor zal een onderzoeksfaciliteit gaan komen in Banbury, Oxfordshire. De Britse overheid verstrekt subsidie voor de elektrische BSA’s.

Volgens Mahindra, die een geschat vermogen heeft van ongeveer 1,7 miljard dollar, moet de historie van het merk BSA eer worden aangedaan. De laatste BSA werd in 1973 gebouwd. In de jaren vijftig was BSA de grootste motorfietsenbouwer ter wereld.