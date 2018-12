Indiase magnaat Mallya mag uitgeleverd worden

De Indiase zakenmagnaat Vijay Mallya mag aan India uitgeleverd worden. Dat besloot een rechter in Groot-Brittannië waar Mallya in april 2017 werd gearresteerd. India beschuldigt de tycoon van fraude en witwassen. De Britse overheid moet nu over de uitlevering beslissen.

Mallya is bekend als eigenaar van de inmiddels ter ziele gegane luchtvaartmaatschappij Kingfisher en bierbrouwer United Breweries. Ook was hij eigenaar van het Formule 1-team Force India. Dat ging eerder dit jaar failliet, maar werd overgenomen. Volgend jaar verdwijnt de naam Force India daardoor uit de Formule 1.