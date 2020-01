Indiase IT-reus pleit eigen topman vrij van gesjoemel

Het Indiase IT-concern Infosys heeft zijn eigen topman vrijgepleit van gesjoemel met de boekhouding. Het auditcomité van de raad van bestuur vond geen bewijs voor de beschuldigingen die klokkenluiders afgelopen najaar deden, maakte het bedrijf bekend.

In een open brief aan het bestuur van Infosys klaagden anonieme medewerkers dat topman Salil Parekh werknemers ertoe aanzette winstcijfers aan te dikken. Hij zou daarnaast druk hebben uitgeoefend om deals lucratiever te laten lijken dan ze in werkelijkheid waren.

Het auditcomité verklaart na ruim honderd gesprekken met 77 personeelsleden geen aanwijzingen te hebben gevonden voor gerommel met de financiën. Ook voor ongepast gedrag door de leiding was geen bewijs. Eerder gepubliceerde resultaten hoeven dan ook niet te worden aangepast, meldt het bedrijf gelijktijdig met zijn kwartaalcijfers.

Infosys, het op één na grootste IT- en consultancybedrijf van India, is nog niet helemaal van de kwestie af. De Amerikaanse beurswaakhond SEC onderzoekt de aantijgingen nog. Daarnaast hebben Indiase toezichthouders om tekst en uitleg gevraagd over de affaire.